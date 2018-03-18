(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Около 30 спикеров выступят в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ. Об этом было заявлено в ходе первой пресс-конференции в центре.

Политологи, ученые, руководители региональных избирательных штабов, члены политических партий, представители общественных организаций будут обсуждать и анализировать ход избирательной кампании в Татарстане, сообщил председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

Модератор дискуссий Ильшат Аминов проинформировал о том, что запланировано проведение 30 пресс-конференций. Для работы в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ аккредитовано более 150 журналистов, которые представляют 40 средств массовой информации.