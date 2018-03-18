(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане почти 3 тысячи общественных наблюдателей следят за ходом голосования. Об этом сегодня в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ сообщил председатель ОП РТ Анатолий Фомин.

Фомин отметил, что общественные наблюдатели не ангажированы и представляют общественные организации, которые их выдвинули. «Мы считаем, что наши наблюдатели дадут наиболее объективную оценку всему происходящему», – сказал председатель Общественной палаты республики.

Он сообщил, что наблюдатели от ОП РТ работают во всех муниципальных образованиях республики. Информация из 2817 избирательных участков будет поступать в Общественную плату, и предварительные итоги работы наблюдателей планируют подвести ближе к 20 часам, проинформировал Фомин.

Спикер напомнил о том, что в Государственной Думе РФ были приняты соответствующие изменения в федеральное законодательство, правом общественного контроля наделили общественные формирования — общественные палаты и другие общественные организации. «К этому мы шли давно», – подчеркнул Анатолий Фомин и добавил, что изменения в законодательство совершенно справедливы.