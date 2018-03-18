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В Татарстане открылись пункты для голосования на выборах Президента России

18 марта 2018, 08:00 , Фото: Расих Фасхутдинов

В Татарстане открылись пункты для голосования на выборах Президента России Сегодня на стадионе «Казань-Арена» пройдет праздник «Я проголосовал!»
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В Татарстане открылись пункты для голосования на выборах Президента России. Отдать свой голос за одного из кандидатов татарстанцы смогут с 8.00 до 20.00.

«Выбираем Президента – выбираем будущее!» – сказано в сообщении ЦИК России.

Сегодня на стадионе «Казань-Арена» пройдет праздник «Я проголосовал!» Посетить его можно будет с 17.00 до 22.00. Кроме того, все проголосовавшие получат браслет, который позволит воспользоваться всеми видами городского пассажирского транспорта бесплатно. В этот день на 242 площадках около избирательных пунктов будут организованы ярмарки.


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