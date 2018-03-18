(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В Татарстане открылись пункты для голосования на выборах Президента России. Отдать свой голос за одного из кандидатов татарстанцы смогут с 8.00 до 20.00.

«Выбираем Президента – выбираем будущее!» – сказано в сообщении ЦИК России.



Сегодня на стадионе «Казань-Арена» пройдет праздник «Я проголосовал!» Посетить его можно будет с 17.00 до 22.00. Кроме того, все проголосовавшие получат браслет, который позволит воспользоваться всеми видами городского пассажирского транспорта бесплатно. В этот день на 242 площадках около избирательных пунктов будут организованы ярмарки.