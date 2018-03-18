Посол России: Британия хотела «короткой победоносной войны», чтобы набрать очки

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Целью властей Великобиртании, обвинившей Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, была попытка набрать очки внутри своей страны. Такое мнение высказал посол России в Великобритании Александр Яковенко, сообщает RT со ссылкой на Mail on Sunday.

По его словам, Британия хотела «короткой победоносной войны», чтобы набрать очки в стране.

Но Россия обладает стратегическим терпением, отметил Яковенко, и будет отвечать, если страна продолжит свою недружественную политику.

Ранее МИД РФ озвучил решение, согласно которому 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве будут высланы из России.