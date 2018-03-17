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Экономика и финансы, Сельское хозяйство

Татпотребсоюз: За 2017 год заготоборот составил 8,3 млрд рублей

17 марта 2018, 16:32

На этот год у сельских поселений спрос на семена овощей составляет более 1000 га посевов.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). За 2017 год заготовительный борот в Татарстане составил 8,3 млрд рублей, или по 24 тыс. рублей продукции с каждого товарного сельского подворья. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Среди оказываемых нами услуг наиболее социально значимой является заготовительная деятельность. И хотя в последние годы обеспечивается неплохой рост объема заготовок, пока это только 36 процентов от общего объема услуг всей системы. Здесь у нас самые большие резервы и неиспользованные возможности», – заметил Махмут Фаттахов.

Он добавил, что в течение 2015 и 2016 годов в РТ действовала программа по безвозмездному выделению семян овощных культур сельским подворьям на сумму 8 млн рублей. На этот год у сельских поселений спрос на семена овощей составляет более 1000 га посевов. Махмут Фаттахов заметил, что население просит вернуться к этой программе.


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