Татпотребсоюз: За 2017 год заготоборот составил 8,3 млрд рублей

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). За 2017 год заготовительный борот в Татарстане составил 8,3 млрд рублей, или по 24 тыс. рублей продукции с каждого товарного сельского подворья. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Среди оказываемых нами услуг наиболее социально значимой является заготовительная деятельность. И хотя в последние годы обеспечивается неплохой рост объема заготовок, пока это только 36 процентов от общего объема услуг всей системы. Здесь у нас самые большие резервы и неиспользованные возможности», – заметил Махмут Фаттахов.

Он добавил, что в течение 2015 и 2016 годов в РТ действовала программа по безвозмездному выделению семян овощных культур сельским подворьям на сумму 8 млн рублей. На этот год у сельских поселений спрос на семена овощей составляет более 1000 га посевов. Махмут Фаттахов заметил, что население просит вернуться к этой программе.