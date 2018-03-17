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Экономика и финансы, Сельское хозяйство

Председатель правления Татпотребсоюза отметил низкую инвестиционную активность райпо

17 марта 2018, 15:56

По словам Фаттахова, потребительская кооперация является главной составляющей на всех проводимых в Татарстане ярмарках.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов отметил низкую инвестиционную активность райпо. Об этом он заявил на совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

По его словам, потребительская кооперация является главной составляющей на всех проводимых в Татарстане ярмарках, где населению предлагают разнообразную продукцию хорошего качества по доступным ценам.

«Текущий год Татпотребсоюз начал с серьезного анализа деятельности райпо. Намечены серьезные мероприятия по развитию райпо с учетом экономической эффективности. Пока у нас очень полярные результаты их деятельности, у многих низкая инвестиционная активность», – сообщил Фаттахов.

Он назвал и главную задачу, которая, по его словам, заключается в обеспечении ежегодного увеличения совокупного объема оказываемых услуг не менее 10 процентов.

«Довести объем заготовок в текущем году до 9,5 млрд рублей и далее с ежегодным ростом 15 процентов», – подчеркнул председатель правления Татпотребсоюза.


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