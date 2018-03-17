За год Татпотребсоюз реализовал товар на сумму 10,7 млрд рублей

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). За 2017 год Татпотребсоюз реализовал товар на сумму 10,7 млрд рублей, рост составил 110 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Фаттахов отметил большую потребность в выездной торговле, по которой обслуживаются 580 населенных пунктов.

«Правительство республики окажет содействие в возмещении затрат на доставку товаров в удаленные населенные пункты», – заявил он.

Будет дополнительно выделено 75 автолавок, добавил Фаттахов.