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Экономика и финансы, Сельское хозяйство

За год Татпотребсоюз реализовал товар на сумму 10,7 млрд рублей

17 марта 2018, 15:44

Фаттахов отметил большую потребность в выездной торговле, по которой обслуживаются 580 населенных пунктов.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). За 2017 год Татпотребсоюз реализовал товар на сумму 10,7 млрд рублей, рост составил 110 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Фаттахов отметил большую потребность в выездной торговле, по которой обслуживаются 580 населенных пунктов.

«Правительство республики окажет содействие в возмещении затрат на доставку товаров в удаленные населенные пункты», – заявил он.

Будет дополнительно выделено 75 автолавок, добавил Фаттахов.


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