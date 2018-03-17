(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В девяти районах Татарстана отсутствует система потребкооперации. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

На сегодняшний день не возрождена потребкооперация в Зеленодольском районе, не определились с базовыми организациями Верхний Услон, Дрожжаное, Нижнекамск, Пестрецы, Тюлячи, отметил Фаттахов.

По его словам, объем оказываемых услуг снизился в Черемшанском, Лаишевском, Агрызском и Мензелинском районах.

Также председатель правления Татпотребсоюза назвал и лидеров по данным показателям. Среди них Кайбицкий, Альметьевский, Актанышский, Алексеевский, Буинский, Тетюшский и ряд других районов. Они обеспечивают отдачу по обслуживанию сельского населения, подчеркнул Фаттахов.