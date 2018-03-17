Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы, Сельское хозяйство

В 2017 году объем услуг Татпотребсоюза составил 23 млрд рублей

17 марта 2018, 14:42

В 2017 году объем услуг Татпотребсоюза составил 23 млрд рублей На 60 млн рублей возмещены затраты по доставке товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты.
Заготовительный оборот «Татпотребсоюза» в 2010 году составил более 3 млрд. рублей
В Казани пройдут зимние соревнования кооператоров
«Татпотребсоюз» реализует на сабантуях продукции на 50 млн. рублей
Совокупный объем деятельности «Татпотребсоюза» за 9 месяцев года достиг 5,5 млрд. рублей
"Татпотребсоюз" признан лучшим в РФ по развитию заготовительной деятельности

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В 2017 году совокупный объем оказанных населению услуг Татпотребсоюза составил 23 млрд рублей. Это 112 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Цифры в Доме Правительства РТ озвучил председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

По его словам, если сравнивать с 2013 годом, то рост составил в 1,6 раза. На 60 млн рублей возмещены затраты по доставке товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты. Кроме того, как доложил Фаттахов, по программе «Сельский магазин» построено 53 пункта комплексного обслуживания населения. Ими могут воспользоваться 11 тыс. сельских жителей.

Что касается субсидий, то гражданам была оказана поддержка в покупке оборудования и спецтранспорта, в увеличении закупочной цены шерсти и кожевенного сырья. Кроме того, сельчанам возместили расходы на проведение ярмарок.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter