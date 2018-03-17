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Президент РТ поставил задачу создать в каждом районе полноценную структуру потребкооперации

17 марта 2018, 14:00 , Фото: tatarstan.ru

Президент РТ поставил задачу создать в каждом районе полноценную структуру потребкооперации По словам Минниханова, в России нет другой подобной структуры.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В каждом районе Татарстана должна быть создана полноценная структура потребкооперации. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил лидер республики Рустам Минниханов.

«Нужно поставить задачу, чтобы в каждом районе была полноценная структура. Она выполняет важные функции. Чисто коммерчески с этим справиться никто другой не сможет. Потребкооперация решает и ряд социальных задач», – цитирует Минниханова пресс-служба Президента РТ.

По его словам, в России нет другой подобной структуры. В настоящее время она решает ряд важных задач.


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