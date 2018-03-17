(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). 51 поликлинику в Татарстане начали готовить к капремонту. Всего в этом году в республике обновят 120 таких зданий. Об этом в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Что касается возведения сельских клубов, то по данной программе, по словам Файзуллина, на сегодняшний день идет строительство 23 объектов. Всего в этом году в Татарстане откроют 28 зданий культуры, отметил министр.

Отдельно он рассказал об улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Для них строят пять домов. Квартиры в них получат 13 человек. Три объекта почти достроили, еще два находятся в средней степени готовности.