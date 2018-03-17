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120 домов по программе инвестиционного жилья сдадут в РТ в этом году

17 марта 2018, 13:38

По словам Файзуллина, на сегодняшний день 40 объектов уже введено в эксплуатацию.
В Татарстане введено 36 домов по программе строительства инвестиционного жилья
120 домов по программе инвестиционного жилья сдадут в РТ в 2018 году
В РТ в 2018 году сдадут 120 домов по программе инвестиционного жилья
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В этом году в Татарстане планируется сдать 120 домов, которые возводят по программе многоквартирного инвестиционного жилья. Об этом в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

По словам Файзуллина, на сегодняшний день 40 объектов уже введено в эксплуатацию. 25 домов из оставшихся 80 почти достроили, 38 находятся в средней степени готовности, в 17 домах только приступили к работам.

Что касается арендного жилья, то по данной программе, как отметил министр, в 2018 году закончат вторую очередь в Иннополисе. Это шесть домов на 730 квартир. Их общая площадь составит 33,9 тыс. кв. м. В настоящее время в трех домах собирают железобетонные конструкции, навесной фасад, обустраивают внутреннюю инженерную систему. Еще в трех домах заливают фундамент.


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