120 домов по программе инвестиционного жилья сдадут в РТ в этом году

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В этом году в Татарстане планируется сдать 120 домов, которые возводят по программе многоквартирного инвестиционного жилья. Об этом в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

По словам Файзуллина, на сегодняшний день 40 объектов уже введено в эксплуатацию. 25 домов из оставшихся 80 почти достроили, 38 находятся в средней степени готовности, в 17 домах только приступили к работам.

Что касается арендного жилья, то по данной программе, как отметил министр, в 2018 году закончат вторую очередь в Иннополисе. Это шесть домов на 730 квартир. Их общая площадь составит 33,9 тыс. кв. м. В настоящее время в трех домах собирают железобетонные конструкции, навесной фасад, обустраивают внутреннюю инженерную систему. Еще в трех домах заливают фундамент.