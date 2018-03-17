Татарстанские дайверы начали подготовку к арктической экспедиции

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Масштабная экспедиция и погружение в арктических водах – в планах Татарстанского отделения Русского географического общества. Об этом рассказал руководитель подводного научно-исследовательского отряда Дмитрий Шиллер.

Сама экспедиция состоится не раньше 2019 года. Сейчас идет активная подготовка, одним из этапов которой стало рекордно долгое погружение в озере Изумрудное, что под Казанью.

«Участниками арктической экспедиции станут те же люди, которые сейчас работают здесь, на Изумрудном. Под воду и лед пойдут две двойки: Максим Астахов и Игорь Артемьев, а также Руслан Гильфанов с Денисом Решетовым», – поделился Дмитрий Шиллер.

Это уже обещающее стать рекордным по продолжительности погружение – очень важный этап подготовки. Но условия в Арктике будут гораздо жестче. «Над головой многометровые льды, которые двигаются – человек испытывает сильную психологическую нагрузку», – отметил руководитель татарстанского отряда.

Подводные исследователи из РТ с одной задачей под воду не ходят. Предстоящая экспедиция ставит перед отрядом целый комплекс задач.

«Будут отрабатываться новые механизмы, которые для нас сделали подводные техники. Мы испытываем два новых регулятора, произведенных российским военно-промышленным комплексом, и одну мини-систему контроля за воздухом. Также будут отрабатываться все методики и методология выживания в экстремальных условиях», – поделился планами Дмитрий Шиллер.

Кроме этого, группы, работающие в арктических водах, выполнят несколько задач, поставленных институтом Арктики и Антарктики. Также они сами станут объектами исследования специалистов Военно-морской медицинской академии имени Кирова. Медиков от армии интересует готовность человеческого организма к продолжительному нахождению в холодной воде.

«Оборудование у нас довольно продвинутое: электроподогреваемые костюмы – это некая поддевка, которую мы надеваем под гидрокостюм со специальными элементами. За счет этого растет время нахождения под водой. Наши костюмы из-за своей толщины довольно неповоротливые, но это не мешает проводить необходимую работу и менять баллоны со смесью», – рассказал старший группы погружения Игорь Артемьев.

Это те самые костюмы, которые поедут и в Арктику. Они созданы для работы в сложных температурных условиях. И даже зимние тренировки здесь значительно отличаются от условий, в которых придется работать в Арктике.

«В озере Изумрудном на сегодня температура воды – плюс два градуса. Если говорить про арктические условия: если не обращать внимания на температуру воздуха, хотя это тоже важно для сохранения работоспособности оборудования, то температура воды там может достигать минус двух градусов, так как вода соленая. Но это рабочая температура», – отметил Артемьев.

В числе дополнительных сложностей – низкая видимость и высокая вероятность того, что майна, через которую дайверы войдут на глубину, из-за движения льда может сомкнуться. А это значит, что оборудование на все время погружения придется нести с собой.

На вопрос, какие глубины там, где предстоит работать в Арктике, Дмитрий Шиллер ответил просто: «Очень большие».