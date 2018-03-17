Татарстанские подводные исследователи замахнулись на новый рекорд

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Татарстанский подводный научно-исследовательский отряд Русского географического общества им. Алексея Леонова приступил к практической части подготовки к арктической экспедиции. Тренировки проходят на озере Изумрудное.

Накануне на узкой полоске суши у самого льда был разбит тренировочный лагерь. Несколько палаток, в одной из которых обитают сами дайверы, в другой хранится оборудование, в третьей организована походная кухня.

«Это погружение – один из этапов подготовки к арктической экспедиции, которая, как мы планируем, состоится в будущем году», – рассказал председатель отделения Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер.

Во время подводных исследований в арктических широтах участникам погружения предстоит провести под водой и льдом более шести часов. И именно это время как минимальное определено для работы подо льдом недалеко от жилого массива Юдино.

«Мы не планируем сейчас большой активности под водой. Главная задача – отработать все возможные нештатные ситуации», – отметил старший по погружению Игорь Артемьев.

Подледные погружения наиболее опасны для дайверов. Фактически методик жизнеобеспечения аквалангиста, работающего под толщей льда в условиях низкой температуры и видимости, в мире нет.

«В настоящее время в мире не существует отработанных методик автономной работы подо льдом в условиях низких температур и слабой видимости. Одна из стоящих перед нами задач – именно отработать, фактически создать эту методику», – поделился Шиллер.

Это уже не первое тренировочное погружение. В январе на этой же площадке две двойки провели под водой более четырех часов.

«О том, чтобы кто-то в мире находился под водой и льдом в ледяной воде шесть часов, мне слышать не приходилось. Даже четыре часа, которые ребята провели на дне Изумрудного озера в январе, – это уже рекорд», – поделился Шиллер.

В активе татарстанского подводного научно-исследовательского отряда уже пять мировых рекордов. В том числе погружения на рекордные глубины на полюсе холода в Якутии – в озере Лабынкыр и в Антарктиде. Но во всех прежних случаях время нахождения под водой не превышало двух часов. В этот раз, уже на тренировочном этапе, максимальная планка будет поднята как минимум втрое.