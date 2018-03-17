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В Татарстане приступили к строительству 34 домов по программе соципотеки

17 марта 2018, 12:54

Всего в настоящее время в республике возводят 222 дома для соципотечников.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В Татарстане приступили к строительству 34 домов по программе соципотеки, которые пока находятся в низкой степени готовности. Об этом в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Всего в настоящее время в республике возводят 222 таких дома. Почти достроили 95 объектов, в средней степени готовности пребывают 93 объекта, добавил министр.

По словам Файзуллина, Госжилфонд при Президенте РТ отчитался в органы статистики по 58 домам на 2248 квартир. Их общая площадь составила 121,7 тыс. кв. м.


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