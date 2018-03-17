В Татарстане введено 30 процентов от плана по строительству жилья

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В Татарстане на сегодняшний день введено 30,9 процента от плана по строительству жилья. Это 140 процентов к соответствующему периоду прошлого года. Цифры в Доме Правительства РТ озвучил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Речь идет о 742,3 тыс. кв. м введенного жилья, уточнил министр.

Что касается малоэтажного строительства, то по данной программе, по словам Файзуллина, из плановых 8370 домов введен в эксплуатацию 1961 объект.