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В Татарстане введено 30 процентов от плана по строительству жилья

17 марта 2018, 12:36

На сегодняшний день введено 742,3 тыс. кв. м жилья.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В Татарстане на сегодняшний день введено 30,9 процента от плана по строительству жилья. Это 140 процентов к соответствующему периоду прошлого года. Цифры в Доме Правительства РТ озвучил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Речь идет о 742,3 тыс. кв. м введенного жилья, уточнил министр.

Что касается малоэтажного строительства, то по данной программе, по словам Файзуллина, из плановых 8370 домов введен в эксплуатацию 1961 объект.


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