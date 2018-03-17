Для фиксации мирового рекорда татарстанских дайверов не хватило денег

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Сегодняшнее погружение татарстанских дайверов под лед озера Изумрудное и по продолжительности, и по сложности уже является мировым рекордом. Однако для его фиксации недостаточно денег. Об этом сообщил председатель отделения Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер.

«Уже во время тренировочных погружений в январе этого года ребята провели под водой четыре часа. Я не слышал, чтобы до этого кто-то так надолго погружался под лед», – поделился руководитель отряда.

Тогда под водой работали две двойки. Сейчас – трое дайверов. Еще четыре человека с интервалом в час уходят под воду для обеспечения непрерывности и безопасности работы. Раз в два часа опускают разогретое жидкое питание – герметичные пакетики с фруктовым пюре.

Остальные члены команды находятся на льду. Они тоже готовы подключиться в случае нештатной ситуации. «Лагерь полностью настроен на обеспечение работы погружающейся команды. Есть все необходимое: генератор для набивки баллонов, техника, медикаменты, горячее питание, люди, связь со спецслужбами и администрацией», – сообщил руководитель лагеря Сергей Салеев.

Можно сказать, что мировой рекорд уже был установлен в январе, а сегодня татарстанские дайверы планируют побить собственное достижение. Но для того, чтобы факт совершения рекорда был зафиксирован, требуется соблюдение нескольких условий.

«Для фиксации рекорда нужна непрерывная видеофиксация и присутствие международных наблюдателей от Всемирной конфедерации подводной деятельности», – сообщил Дмитрий Шиллер.

И именно на эту составляющую денег у татарстанского подводного научно-исследовательского отряда РГО не хватило. Львиную долю расходов члены отряда и так взяли на себя, выделить оставшуюся часть – примерно четверть – им пообещали спонсоры, но что-то им помешало.

Сегодня дайверы планируют провести под водой и льдом не менее шести часов. В декабре 2017 года, на который пришлось перенести сам рекорд, члены татарстанского отряда РГО замахнутся на рубеж уже в 10 часов. То есть снова сделают то, чего до них никто, даже они сами, никогда не делал.

«В декабре мы пригласим членов международных комиссий. Очень надеемся, что приедет член команды Жака Ива Кусто, член совета директоров Всемирной конференции подводной деятельности Божена Остойич. Присутствие такого профессионала выведет наш эксперимент на новый уровень, придаст ему статус», – поделился Шиллер. Она и зафиксирует рекорд по всем правилам.

Именно Божена Остойич участвовала в ряде других экспедиций команды Дмитрия Шиллера и фиксировала те рекорды. В том числе при погружении на полюсе холода в озеро Ворота (Республика Саха (Якутия)) в 2014 году, на Баренцевом море в 2015 году и в 2016-м – на Белом море.