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Культура

Ожидаемую премьеру года – «Мстители: война бесконечности» вернули в прокат 3 мая

28 февраля 2018, 11:55

Чтобы вернуть блокбастер на интересную им дату, киносети взяли на себя определенные обязательства.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Одну из самых ожидаемых премьер 2018 года – американский фильм «Мстители: война бесконечности» перенесли с 11 на 3 мая, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Ранее представители Disney заявили, что фильм в России выйдет 11 мая, однако причину переноса уточнять не стали. В широком прокате за рубежом дата выхода фильма останется прежней – блокбастер выйдет на экраны 4 мая.

В итоге премьера фильма в России состоится на день раньше мировой.

Чтобы вернуть блокбастер на интересную им дату, киносети взяли на себя определенные обязательства. Как уточнили источнику в Минкультуры РФ, «Мстителей» уберут из проката на один день – 9 мая. В этот  день в российских кинотеатрах будут показывать отечественные фильмы – «Лед», «Движение вверх» и другие популярные российские ленты.


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