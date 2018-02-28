Ожидаемую премьеру года – «Мстители: война бесконечности» вернули в прокат 3 мая

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Одну из самых ожидаемых премьер 2018 года – американский фильм «Мстители: война бесконечности» перенесли с 11 на 3 мая, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».



Ранее представители Disney заявили, что фильм в России выйдет 11 мая, однако причину переноса уточнять не стали. В широком прокате за рубежом дата выхода фильма останется прежней – блокбастер выйдет на экраны 4 мая.



В итоге премьера фильма в России состоится на день раньше мировой.



Чтобы вернуть блокбастер на интересную им дату, киносети взяли на себя определенные обязательства. Как уточнили источнику в Минкультуры РФ, «Мстителей» уберут из проката на один день – 9 мая. В этот день в российских кинотеатрах будут показывать отечественные фильмы – «Лед», «Движение вверх» и другие популярные российские ленты.