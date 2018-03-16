Многодетные мамы из Татарстана: Казанский цирк трудно узнать после ремонта

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). После масштабной реконструкции Казанский цирк преобразился до неузнаваемости. Своими впечатлениями от обновленного здания с ИА «Татар-информ» сегодня перед первым после длительного перерыва представлением поделились многодетные жительницы Татарстана.

На премьеру пришли ребята из многодетных и приемных семей вместе со своими матерями. Всего на благотворительный праздник были приглашены 2 тыс. человек из городов и районов республики, более 1,5 тыс. из них – дети.

Жительница Казани Эльмира Альмяшева – мать троих детей. На представление «Фиеста» она пришла вместе с двумя сыновьями – пятилетним Ранелем и трехлетним Эрнестом. Женщина призналась, что вместе с малышами старается не пропускать ни одного нового представления в Казанском цирке.

«Первое, на что сегодня обратила внимание, – это новые сиденья. Они очень удобные, мягкие и не скрипят. Заметно изменились гардероб и места общего пользования. Нам здесь все очень нравится. Все стало современным и красивым. Пока не замечаю серьезных изменений на сцене. Видимо, так и задумано», – заметила собеседница агентства.

Мальчики же рассказали, что больше всего им нравятся выступления клоунов и хищников, а также аттракционы в вестибюле.

Другая жительница Казани Ксения Ахмадуллина – мать пятерых детей. На цирковую премьеру она пришла вместе с четырьмя из них. «Цирк весь новый, строители все сделали очень аккуратно. До ремонта мы приходили сюда с детьми часто, а теперь будем приходить еще чаще. Ребята сегодня испытали массу положительных эмоций, а теперь с нетерпением ждут представления. Дети очень любят дрессированных животных», – сказала она.

Ремонт в Казанском цирке длился около года. На реконструкцию здания из республиканского бюджета потрачено около 1 млрд рублей. Ремонтно-реставрационные работы здания выполнили специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект». Они же разработали концепцию дизайна интерьера.