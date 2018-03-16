Рустам Минниханов открыл Казанский цирк после масштабной реконструкции

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). После годичной реконструкции вновь засияла яркими огнями и приняла первых зрителей арена Казанского цирка. Ими 16 марта стали более 1500 ребят из многодетных семей со всего Татарстана.

Торжественная церемония открытия состоялась с участием Президента РТ Рустама Минниханова. «После завершения капремонта мы приняли решение, что первыми зрителями Казанского цирка должны быть образцовые, большие семьи. Семья — это основа любой страны, это то, чем мы должны гордиться. Казанский цирк сегодня соответствует всем современным требованиям и сегодня он открывает свои двери», — сказал лидер республики. Он также поблагодарил строителей и проектировщиков здания Казанского цирка и вручил государственные награды его коллективу.

На ремонт и модернизацию цирка, длившиеся 11 месяцев, потрачено около 1 млрд рублей из республиканского бюджета. Здание в форме летающей тарелки внутри изменилось до неузнаваемости. Здесь все новое: кресла, манеж, зал, фойе, потолок, туалеты, раздевалка и помещения для животных.

Ремонтно-реставрационные работы здания выполнили специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект», они же разработали концепцию дизайна интерьера. При этом перед ними стояла задача максимально сохранить архитектурный̆ образ внутреннего пространства. Ромбовидный разноцветный узор — орнамент костюма Арлекина — взят за основу внутренней отделки помещения.

Скрещенные по диагонали тонкие линии поверх основных ромбов создают ощущение трехмерности пространства, движения и многослойности текстуры. Ромбовидный орнамент объединяет пространство цирка в единое целое: вестибюль, гардероб, фойе и сам зрительный зал. В фойе с помощью яркой цветовой гаммы сделан акцент на основных локациях: аттракционах, буфете, сувенирных киосках.

По всему периметру подкупольного пространства в зрительном зале закольцованное полотно узора вместе с подсветкой создает дополнительный̆ эффект игры цвета, динамики и движения форм. Зрительный̆ зал в соответствии с традициями цирка выдержан в красном цвете. Кресла в зале выполнены в серой гамме.

Как рассказали в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, в июне-июле 2017 года были проведены архитектурно-археологические обмеры здания, которые легли в основу трехмерной модели цирка. Все функции объекта и инженерные системы воспроизведены в цифровом исполнении.

Реставрация здания проведена с учетом современных норм, его исторические особенности не нарушены. Сделаны лишь небольшие изменения в связи с санитарными и противопожарными нормами: внутренние двери установлены в соответствии современным требованиям пожарной̆ безопасности, появились дополнительные туалеты. Проведен ряд работ по усилению конструкций купола, ремонт полов и кровли. Раньше в цирке не было системы кондиционирования и вентиляции. Теперь здесь установлено современное оборудование.

«Казанский цирк построен в 1967 году и нуждался в обновлении. Его открытие — прекрасный подарок всем горожанам и детям. В столице Татарстана создана прекрасная инфраструктура: театр кукол „Экият“, БКЗ им. Сайдашева с детскими абонементами, оперный театр с детскими представлениями. На этот праздник мы пригласили 2000 человек из районов и городов республики, 1523 из них — дети. Это многодетные семьи и ребята из приемных семей». — рассказала ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

В зале был аншлаг. Сегодня перед юными зрителями с программой «Фиеста» выступили артисты Росгосцирка, причем, для ребят представление было бесплатным. Выступали акробаты и жонглеры, клоуны и эквилибристы, гимнасты и мастера верховой езды. Детям особенно понравились номера с участием дрессированных животных: кошек, медведей, собак, гусей и уток.