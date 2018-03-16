УЭБ МВД РТ: У нас накопилась масса вопросов к руководителям медучреждений Татарстана

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Регина Шафиева). У сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ есть ряд вопросов к руководителям медицинских учреждений республики. Об этом на пресс-конференции, посвящённой деятельности МВД по РТ по борьбе с преступлениями в сфере экономики, сообщил начальник УЭБ и ПК МВД по РТ Ильдар Сафиуллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на время проверки отстранен от работы главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Айдар Амиров.

По словам Сафиуллина, подробности этого дела станут известны СМИ уже в ближайшее время, следствие продолжается.

«Могу сказать, что проблемы связаны с теми операциями, которые проводились на базе офтальмологической больницы. У нас есть ряд вопросов к ряду руководителей медучреждений республики. Это не говорит о том, что мы привлекаем их к уголовной ответственности. У нас пока возникли вопросы. Если они дадут достаточно нормальные вразумительные ответы, я думаю, что проблем не будет. В ближайшее время мы зададим вопросы ряду руководителей министерства здравоохранения», — объяснил ИА «Татар-информ» Ильдар Сафиуллин.