Министр здравоохранения РТ на время проверки отстранил от работы главврача РКОБ

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Валерия Белова). Сегодня министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков временно отстранил от работы главного врача Республиканской клинической офтальмологической больницы Айдара Амирова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.

Айдар Амиров отстранен от работы на время проверки деятельности больницы, которую проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

Информацию об отстранении Айдара Амирова ИА «Татар-информ» уже подтвердили в Минздраве РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сотрудников Республиканской клинической офтальмологической больницы подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ вместе с сотрудниками УФСБ по РТ выяснили, что сотрудники больницы заключали договоры на оказание платных услуг с теми пациентами, которые приходили к ним по программе госгарантий. Таких договоров, как выяснилось, было заключено более 500.

По данным источника «Татар-информ», больница оказывала больным катарактой услугу по подбору интраокулярной линзы, стоимость которой составляла от 16 до 18 тысяч рублей. Услуга должна была быть для пациента бесплатной, так как шла по программе госгарантий.

Однако, получив деньги с пациентов, сотрудники РКОБ отправляли документы в фонд ОМС и возмещали стоимость услуги через страховые фирмы. По предварительным данным, сумма ущерба составляет порядка 4 миллионов рублей.