Госдеп заявил о возможности новых санкций против РФ из-за дела Скрипаля

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила официальный представитель американского Государственного департамента Хизер Нойерт, передает РБК.

В связи с этим она подчеркнула, что использование боевого отравляющего вещества является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, которую Россия подписывала.

Ранее США уже вводили санкции против Северной Кореи за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама – брата Высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, добавила Нойерт.

При этом представитель Госдепартамента не стала развивать тему далее, ограничившись указанием на солидарность с британской позицией.