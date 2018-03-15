Франция, Германия, США и Британия выступили с общим заявлением по делу Скрипаля

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Франция, Германия, США и Великобритания назвали ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери нарушением суверенитета Великобритании со стороны России. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на Sky News.

«Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам», — говорится в заявлении лидеров четырех стран.

Это является угрозой Франции, Германии, США и Британии, считают лидеры государств.

«Использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа, созданного в России, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времён Второй мировой войны», — говорится в документе.

Страны призвали Россию предоставить полный отчет в ОЗХО о программе «Новичок».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал инцидент с отравлением Скрипаля.