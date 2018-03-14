Яна Рудковская показала в купальнике бесконечные ноги и осиную талию

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Светская львица Яна Рудковская удивила фанатов снимками в купальнике, продемонстрировав длинные стройные ноги и осиную талию.



Сейчас жена Евгения Плющенко отдыхает на Мальдивах и выкладывает в социальной сети Instagram сочные снимки. Фото в красном купальнике побило рекорд по «лайкам»: за час отметку «Мне нравится» поставили более 60 тысяч раз.



Обсуждения комментаторов разделились на два лагеря. «Яна! Богиня! Обожаю Вас!», «Красивая женщина со вкусом во всех направлениях!», «Сижу в дождливом Питере и по-доброму завидую...», – написали одни.



Другие же заподозрили блондинку в увлечении «Фотошопом» и отметили, что иметь такую внешность нереально. Поклонники Рудковской встали на ее сторону и заявили, что за такой фигурой стоит огромный труд. Оппоненты парировали, что для ухоженной внешности необходимо выйти замуж за Батурина или Плющенко, чтобы уделять себе много внимания. «А для этого надо выйти замуж за богатого, как сделала Рудковская, за Батурина. Он дал ей шанс красиво одеваться и много времени уделять своей внешности», – написал пользователь под ником galinanovickay.

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