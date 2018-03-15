Производитель продолжит выпускать водку «Путинка»

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Группа «Кристалл-Лефортово», один из крупнейших российских производителей и продавцов водки, продолжит выпускать водку под торговыми марками «Старая Москва», «Путинка» и «Столичная», как и другие свои ключевые бренды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по маркетингу группы Аллу Постнову.

Ранее сообщалось, что «Кристалл-Лефортово», оказавшись в сложной финансовой ситуации из-за банкротства дистрибуторской компании «Статус-групп», прекращает выпускать алкоголь.

«Кристалл-Лефортово» действительно останавливает производство на двух площадках, но группа продолжит работать на других собственных площадках, а также там, где она имеет доли в производствах, уточнила Алла Постнова.

«Они (бренды „Старая Москва“, „Путинка“, „Столичная“ — прим. Т-и) будут дальше производиться и продаваться», — сказала она.

Помимо этих трех известных брендов, у группы есть еще около 20 ключевых торговых марок, за счет которых будет поддерживаться объем производства и продаж, отметила директор по маркетингу.