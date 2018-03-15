Производитель водки «Путинка» прекращает выпускать алкоголь

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Группа «Кристалл-Лефортово» в ближайшее время закроет свои заводы и прекратит выпускать алкоголь. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по маркетингу алкогольной группы Аллу Постнову.

Завод компании в Курске «ПК Кристалл-Лефортово» был закрыт в начале года, «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» в Саранске и «СК Родник» в Самаре закроются в скором времени. Заводы будут закрыты без процедуры банкротства, но с сокращением персонала, сказала Постнова.

Дальнейшее производство брендов, вероятно, будет осуществляться через контракты с другими производителями алкоголя, отметила директор по маркетингу.

Производство останавливается в связи с тяжелым финансовым положением группы, которое ухудшилось банкротством ее партнера по дистрибуции «Статус групп», чей долг перед «Кристалл-Лефортово» составляет 6 млрд руб.

В начале прошлого года «Кристалл-Лефортово» объединила продажи со «Статус групп». От «Статуса» в общий портфель попали водки «Добрый медведь», «Калина красная», Drova, «Путинка» и другие марки, от «Кристалл-Лефортово» — «Старая Москва», «Праздничная» и «Белая сила» вместе с другими брендами.