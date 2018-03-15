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Политика

Генсек НАТО об отравлении Скрипаля: это серьезное нападение

15 марта 2018, 15:48

Члены НАТО готовы оказать практическую поддержку Великобритании, но только если с таким запросом обратится сам Лондон, отметил Йенс Столтенберг.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщает Russia Today.

«Прежде всего, важно выразить политическую поддержку Великобритании. Это серьезное нападение на людей на территории Великобритании. Это наглое и серьезное нарушение правил, которые важны для безопасности нас всех», — сказал Столтенберг в ходе брифинга.

Члены НАТО готовы оказать практическую поддержку Великобритании, но только если с таким запросом обратится сам Лондон, отметил он.

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что расскажет о мерах, которые предпримет страна в связи с отравлением Скрипаля, в ближайшие несколько дней.


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