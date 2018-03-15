Дошкольники в Нурлате сдали нормативы ГТО первой ступени

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В нурлатском детском саду «Камыр Батыр» завершился третий этап районной спартакиады по продвижению ГТО «Спорт, я и моя семья», пишет газета «Дружба».

В соревновании приняли участие семьи из семи дошкольных учреждений. Дети сдавали элементы ГТО первой ступени: отжимание, прыжки с места в длину, наклон вперед из положения стоя и др.

Первое место в соревновании занял детский сад «Камыр Батыр».

Ранее Президент РТ посетил фестиваль «Большие семейные игры — ГТО всей семьей» в казанской школе № 181.