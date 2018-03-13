Президент РТ стал гостем фестивалей «Большие семейные игры» и «Без бергэ» в школе № 181 Казани

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил казанскую школу № 181. Почетный гость встретился с участниками фестивалей «Большие семейные игры» и «Без бергэ».

Рустам Минниханов побывал в школьной столовой, где оценил питание детей. Затем он посетил спортивные площадки фестиваля «Большие семейные игры – ГТО всей семьей». Президент республики тоже приобщился к спортивному празднику, постреляв в электронном тире из винтовки.

Также он осмотрел выставку декоративно-прикладного творчества и фотовыставку «Моя Россия». Работы выполнены школьниками вместе с родителями и педагогами. Кроме того, Президент РТ стал гостем республиканского фестиваля детского народного творчества «Без бергэ», участники которого сейчас соревнуются в районном этапе.

«Прекрасная школа и замечательный праздник "Без бергэ" – "Мы вместе", – отметил Рустам Минниханов. – Мы посмотрели, как вместе с родителями дети участвуют в спортивных соревнованиях, создают творческие выставки. И это важно, потому что на примере родителей воспитывается наше подрастающее поколение».

Необходимо сохранить мир и согласие в нашей республике, и для этого есть все возможности, сказал Президент РТ школьникам и родителям.

«Мы можем оставить по наследству здание, дом, деньги, но самое ценное – это знания. Поэтому необходимо дать качественное образование нашим детям. И сегодня многое делается в республике по укреплению материально-технической базы школ, используются современные методы обучения, передовые технологии. Конечно, важно, чтобы в процессе обучения участвовали родители», – подчеркнул он.

Школа № 181 на 1224 места открылась 1 сентября 2017 года. «Прекрасные помещения, уютные классы. У нас за полгода прошло уже много праздников. С октября в спортзале открыт центр бадминтона, и 120 первоклассников его с удовольствием посещают. Третий час физкультуры проходит в бассейне, и это радость для детей. Открыта школа синхронного плавания. Сейчас наши синхронисты находятся на соревнованиях в Самаре», – рассказала журналистам директор учебного заведения Дина Абдуллина.

По ее словам, на данный момент в школе обучаются 843 ученика с первого по восьмой класс. «Планируем в этом году открыть шесть первых классов. Принять в них около 180 детей. Очень много желающих попасть в нашу школу. Также открыта школа дошколят, ребята с удовольствием посещают ее два раза в неделю», – сообщила директор школы.