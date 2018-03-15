Минниханов поддержал учреждение премии «Инженер года»

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею учредить премию для молодых специалистов «Инженер года». Об этом лидер республики сказал на встрече с сотрудниками завода АО «Вакууммаш».

Идею создать премию и вручать ее ежегодно озвучил аспирант аспирант КНИТУ-КХТИ, который в данный момент совмещает учебу с работой на предприятии. «Если вы дадите добро, то наш вуз готов взяться за его реализацию совместно с Министерством промышленности и торговли РТ», — сказал он.

«Я целиком и полностью поддерживаю, — ответил Президент. — Я не хочу принижать роль юристов, экономистов, филологов и других, но инженер — это несколько другое. Я сам тоже имею инженерное образование, оно очень помогает в жизни ориентироваться в тех или иных вопросах. Поэтому престиж инженера и вот эта форма, которую вы предлагаете, она очень будет кстати».

Рустам Минниханов поручил министру промышленности и торговли РТ Альберту Каримову проработать этот вопрос. «На хорошем уровне ежегодно надо проводить этот конкурс, чтобы больше наших молодых людей стремились стать инженерами, а не менеджерами, у нас менеджеров много, только работать некому», — отметил Президент Татарстана.