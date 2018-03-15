Президент Татарстана высоко оценил вклад «Вакууммаша» в обороноспособность страны

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). АО «Вакууммаш» внесло серьезный вклад в обороноспособность страны. Об этом во время своего визита на предприятие сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«В своем послании в этом году Президент России Владимир Владимирович Путин рассказывал о достижениях обороноспособности, мы видим: ваша доля в этих победах тоже очень большая», — сказал он во время встречи с работниками предприятия.

Завод прошел сложный период, но сегодня он имеет очень хорошие перспективы, считает Минниханов. «Завод работает и внутри страны на самых важных участках, есть экспортное направление. Это благодаря тому, что у вас есть свой центр разработок», — отметил Президент Татарстана.

По мнению лидера республики, серьезным импульсом для развития предприятия становится приход молодых кадров. Этому способствует и тот факт, что при заводе работает кафедра КНИТУ-КХТИ. «Вы делаете конкурентный продукт, вы – основной производитель вакуумных машин в нашей стране. Мы всегда будем поддерживать все ваши начинания», — заверил он.

Рустам Минниханов ознакомился с экспозицией заводского музея. Директор предприятия Евгений Капустин представил Президенту продукцию, которую завод производит с 1959 года, рассказал об истории АО «Вакууммаш», новых разработках и географии поставок.

Президент осмотрел рабочие площади предприятия, новые станки, ознакомился с процессом производства вакуумного оборудования. Руководитель АО «Вакууммаш» рассказал Рустаму Минниханову о приоритетных проектах, которые реализуются совместно с российским и зарубежными партнерами.

В завершение своего визита Президент Татарстана пообщался с сотрудниками предприятия и ответил на их вопросы. Один из ветеранов предприятия рассказал о том, как сегодня развивается завод. «На завод я пришел, когда мне было 17 лет, и на 53 года задержался», — сказал он.

«Не задержались, — ответил Президент, — вы основа этого завода. Всегда надо помнить историю тех людей, которые стояли у истоков. У вас прекрасный музей. Как бы тяжело ни было, вы этот музей не только сохранили, вы его и дальше развиваете. Все передовики, ветераны, продукция, которую вы делали, она представлена».

«Вы человек, который 53 года на одном месте, на этом предприятии, хотя вам всего можно 50 лет дать. Такой подтянутый, молодец!» — пошутил Минниханов.

Аспирант кафедры вакуумной техники КНИТУ-КХТИ, который в данный момент совмещает учебу с работой на предприятии, предложил Президенту поддержать идею ежегодно вручать премию «Инженер года» для популяризации профессии. «Если вы дадите добро, то наш вуз готов взяться за его реализацию совместно с Министерством промышленности и торговли РТ», — сказал он.

«Я целиком и полностью поддерживаю. Я не хочу принижать роль юристов, экономистов, филологов, и других, но инженер — это несколько другое. Я сам тоже имею инженерное образование, оно очень помогает в жизни ориентироваться в тех или иных вопросах. Поэтому престиж инженера и вот эта форма, которую вы предлагаете, она очень будет кстати», — ответил Минниханов и поручил министру промышленности и торговли РТ Альберту Каримову заняться разработкой этого вопроса.

«На хорошем уровне ежегодно надо проводить этот конкурс, чтобы больше наших молодых людей стремились стать инженерами, а не менеджерами, у нас менеджеров много, только работать некому», — добавил он.

Одна из сотрудниц предприятия попросила Президента республики обратить внимание на решение транспортного вопроса. По ее словам, большинство сотрудников завода живут в микрорайоне Горки. Несмотря на относительно небольшое расстояние, дорога заводчан до работы в часы пик занимает полтора – два часа.

«Когда начали строить новую дорогу через Солнечный город, мы очень обрадовались, но эту дорогу мы ждем долго, до нашего завода еще дороги нет. Мы очень просим вас посодействовать в строительстве дороги через Солнечный город. Вся надежда на вас», — сказала она.

Президент республики сообщил, что город поднимал этот вопрос. В данный момент идет проектирование, и переадресовал вопрос мэру Казани Ильсуру Метшину, который тоже присутствовал на встрече с заводчанами.

«Не только ваш коллектив, но и все предприятия промзоны, которые трудятся в промышленном узле “Борисково”, поднимали этот вопрос. Спасибо нашему Президенту, Рустаму Нургалиевичу, в этом году выделено 100 млн рублей на проектирование, мы будем знать масштаб работ», — сказал он.

Проект, по словам Ильсура Метшина, подразумевает расширение дороги, строительство развязки, расселение домов и т. д. «Лед тронулся, ваши просьбы услышаны. Большое спасибо, вы много писали, и в “Народный контроль” Президенту, и нам, в общественную приемную, то есть этот вопрос сдвинулся с мертвой точки», — добавил мэр Казани.

«У нас в стратегии Большое казанское кольцо, его все равно нужно делать. Мы сейчас начали проектные работы. Постепенно мы реализуем эту задачу. Хотя бы пока какое-то транспортное решение надо посмотреть», — обратился Президент к Ильсуру Метшину.

В завершение встречи Рустам Минниханов отметил, что базис экономики республики — это промышленные предприятия, где создается добавленная стоимость. АО «Вакууммаш» как раз одно из них.

«Почему вы конкурентны – потому что у вас есть кафедра, у вас есть центр разработок, у вас есть зарубежный партнер. Ведь чудес не бывает. Вы могли в своем соку закрыться и все. Вы работаете на таких объектах, которые очень важны, а это высокий профессионализм и ваше мастерство. Здесь я поражен технологическими решениями, которые у вас здесь реализованы. Это очень впечатляет», — сказал Президент.

АО «Вакууммаш» создано в 1943 году как завод по ремонту тракторных двигателей. В июне 1959 завод перепрофилировался на производство вакуумного оборудования.

Акционерное общество «Вакууммаш» выпускает вакуумные насосы, агрегаты различных модификаций и исполнений для нужд промышленности и сельского хозяйства. Экспорт предприятия сегодня составляет более 40 процентов от всей выпускаемой продукции.