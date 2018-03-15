Россия ответит на действия Лондона высылкой британских дипломатов

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Россия «обязательно» вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона, определившего список россиян, которые обязаны покинуть страну. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Газета.Ru.

По его словам, Великобритания переняла американскую модель русофобского поведения, «включая санкции и провокации». Отношения двух стран могут наладиться лишь после того, как Лондон изменит свою позицию, добавил он.

Действия Великобритании Лавров назвал возмутительными и выходящими за рамки элементарных правил приличия.

Ранее Правительство Великобритании объяснило высылку представителей дипкорпуса РФ как ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и английского полицейского, которое случилось 4 марта.