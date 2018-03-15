Макрон расскажет о мерах Франции по делу Скрипаля в ближайшие дни

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие несколько дней расскажет о мерах, которые страна примет в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на Le Figaro.

«В ближайшие дни я объявлю, какие меры мы планируем принять», — заявил Макрон.

По словам французского лидера, «все говорит о том, что ответственность (за отравление — прим. Т-и) действительно лежит на России».

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Париж разделяет точку зрения Лондона об ответственности Москвы за отравление Скрипаля.

Российская делегация на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве заявила, что Британия распространяет фейки по этому делу.