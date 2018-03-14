Российская делегация заявила о распространении Британией фейков по делу Скрипаля

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Британская делегация в Совете ООН по правам человека (СПЧ) распространяет фейки по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российской делегации Евгения Устинова.

Лондон не заинтересован в сотрудничестве с Москвой в расследовании этого инцидента и нагнетает истерию, заявил Устинов на сессии СПЧ в Женеве.

Британская делегация «продолжает умело распространять фейки», сказал Устинов, используя предусмотренное процедурой «право на ответ» в связи с выпадами в адрес России, прозвучавшими на сессии со стороны постпреда Великобритании в Женеве Джулиана Брейтуэйта.

«К отравлению господина Сергея Скрипаля Российская Федерация не имеет никакого отношения, — заметил глава российской делегации.

«Мы полностью открыты к взаимодействию в расследовании этого инцидента и официально на всех уровнях об этом сообщили, однако Великобритания интереса к такому сотрудничеству почему-то не проявляет, предпочитая нагнетать информационную истерию в СПЧ и в прессе», — добавил он.

Ранее Брейтуэйт назвал Россию «безответственной силой нестабильности в мире, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других государств и жизням тех, кто живет в их границах».

14 марта Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в «незаконном использовании силы против» ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.