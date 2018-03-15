Фишман сочла обсуждение застройки Вахитовского холма неинтересным для казанцев

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Застройка Вахитовского холма в Казани не будет вынесена на обсуждение с жителями. Поскольку у территории функции преимущественно транзита и связи городской среды, а не рекреационная составляющая, обсуждение объекта не будет представлять интерес для горожан. Об этом заявила накануне на пресс-конференции, посвященной старту на сайте Государственных услуг РТ онлайн-опроса жителей о предпочтениях по благоустройству общественных пространств в 2019 – 2022 годах Помощник Президента РТ Наталия Фишман.

«Есть особые способы и условия для благоустройства исторической среды, как, например, мы делали проект в парке “Черное озеро”. Такие проекты согласует с Министерство культуры РТ. Провести обсуждение холма… Это можно обсуждать в том или ином формате, но здесь первична работа экспертов, выстраивание верных связей с “Кольцом”. Потом можно и обсудить, но скорее с ландшафтной позиции, потому что здесь больше функции транзита и связей, чем рекреационная. Когда мы проводим наши встречи с жителями, на которых обсуждаем благоустройство общественных пространств, стараемся их делать максимально целесообразными, обсудить все с заинтересованными пользователями. Эта территория не будет столь интересна жителям. К тому же мы не можем приглашать обсуждать на все подряд – доверие утрачивается, а это самая большая ценность в нашей работе», – сказала Наталия Фишман.

Помощник Президента РТ также напомнила, что застройка Вахитовского холма будет реализована в рамках инвестиционного проекта между застройщиком и муниципалитетом (мэрией города – прим. Т-и), поэтому не имеет отношения к республиканской программе «Развитие общественных пространств РТ». Строительство здания уже согласовано, остаются только вопросы благоустройства прилегающей территории.

«Вопрос, который поднимался на градсовете: как увязать пешеходные потоки, которые в представленном проекте упираются в улицу Пушкина. Поэтому его нужно перепроектировать. Мы всех ключевых экспертов привлечем, КГАСУ – сделаем большой воркшоп. Возьмем в партнеры турецкого инвестора, локального партнера и представим совместный проект», – пообещала Наталия Фишман, скептически оценив предложение разместить онлайн-опрос о застройке Вахитовского холма на сайте Госуслуг РТ параллельно с голосованием за приоритеты татарстанцев по благоустройству общественных пространств на ближайшую пятилетку.

