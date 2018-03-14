Запущен онлайн-опрос по выбору пространств, которые будут благоустроены до 2022 года

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Запуск на сайте Госуслуг РТ новой опции, онлайн-опроса по выбору общественных пространств для благоустройства на период до 2022 года, – это старт новой эры взаимодействия власти с населением. Об этом заявил сегодня заместитель Премьер-министра РТ, министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов на тематической пресс-конференции.

Начиная с 14 марта, выбрав на главной странице сайта Государственных услуг РТ в разделе «Открытый Татарстан» вкладку «Опросы жителей», зарегистрированные пользователи смогут в режиме онлайн-опроса до 20 мая включительно голосовать за обустройство актуальных именно для себя парков, скверов, площадей и других общественных пространств.

При этом пользователи могут проголосовать лишь один раз, но за несколько (около 50 % перечня) объектов в каждом районе Казани или Набережных Челнов, или за несколько объектов в одном из районов республики.

Всего сервис включает в себя перечень из 216 общественных пространств для потенциального благоустройства на ближайшие пять лет – до 2022 года. Первые результаты по выявленным в ходе общественного голосования объектам будут озвучены 20 июня. Приоритеты жителей таким образом будут включены для начала в республиканскую программу «Развитие общественных пространств РТ в 2019 году».

«Благодаря такому взаимодействию мы сможем моделировать правильную, комфортную среду и, следовательно, повысить индекс счастья населения», – подчеркнул Роман Шайхутдинов.

Как напомнила помощник Президента РТ Наталия Фишман, с начала реализации в республике проекта «Развитие парков и скверов РТ» на благоустройство общественных пространств привлечено более 6 млрд рублей, причем как бюджетных, так и не бюджетных средств. На эти деньги удалось создать 257 объектов.

К слову, с 2017 года инициатива Татарстана получила статус приоритетного федерального проекта и распространена на все субъекты страны.

«Сегодня перед нами федеральный центр ставит эту задачу еще более развернуто. Так, мы намерены принять участие в конкурсе по благоустройству малых городов, о котором было заявлено 17 января в Коломне. Кроме того, выделены дополнительные федеральные средства на благоустройство, а так как некоторые регионы не успели освоить то, что уже получили на эти цели, а мы, в свою очередь, являемся в этом вопросе лидерами, то эти деньги обещали отдать нам», – поделилась оптимизмом Наталия Фишман.

При этом она признала, что по итогам работы программы за прошлые годы от жителей поступало много критики, в том числе и связанной с тем, что перечень объектов для благоустройства прежде согласовывался не с общественностью, а с администрацией.

«В этом году у нас есть возможность с помощью населения формировать приоритетные объекты. Например, жители Салават Купере долго добивались внесения в планы благоустройства этой территории, соответственно, они будут голосовать за нее, и т. д.», – подчеркнула Фишман.

Сегодня онлайн-опрос уже доступен на портале Госуслуг и на устройствах на базе Android, «завтра-послезавтра будет доступен и на IOS», заметила она.

После объявления приоритетных объектов, выбранных народным голосованием, стартуют уже привычные встречи с жителями по обсуждению концепций и проектов благоустройства.

На сайте же Госуслуг, как пояснила «Татар-информ» заместитель директора ООО «Управление информационными проектами» Кристина Герман, занимавшаяся разработкой вкладки «Опросы жителей», будет проводиться второй этап опроса: более детально и предметно жителям будет предложено выбрать, какие зоны и активности необходимы в том или ином парке, сквере и т. д.

«Если, когда мы начинали работу несколько лет назад, люди приходили без доверия, думали, что им дают пустые обещания, что это какой-то пиар-ход, то наше взаимодействие было крайне осложнено. Но уже на очередное обсуждение парка «Калейдоскоп» два дня назад пришло в два раза больше людей. В то же время портрет жителей, участвующих в обсуждениях, неоднородный. В большей части это люди старшего возраста, и это понятно – многим, даже с учетом того, что встречи проходят в 19 ч, график не позволяет в них участвовать. Именно поэтому мы разработали систему онлайн-опроса», – пояснила решение организовать дистанционный сбор мнений Наталия Фишман.

Сервис, к слову, интегрирован со все социальные сети. А новая регистрация занимает всего одну минуту.

«Нам важно получить мнение как можно большего количества татарстанцев и посмотреть, какие преимущества нам дают информационные технологии, потому что нигде в России нет такого сайта Госуслуг как в РТ», – сделала комплимент в сторону Министерства информатизации и связи РТ помощник Президента РТ.

Роман Шайхутдинов со своей стороны пояснил, что сайт был выбран площадкой для онлайн-опроса в связи с тем, что это самый посещаемый ресурс РТ, где зарегистрированы более 2 млн личных кабинетов.

После определения народным голосованием приоритетных объектов в программу благоустройства на каждый год будет включаться столько объектов, сколько позволит качественно выполнить объем финансирования.

К слову, на 2018 год, например, количество объектов благоустройтва менялось от 57 до 60, а теперь составляет 59. Как пояснила Наталия Фишман, это связано с тем, что при последнем утверждении списка объектов из него был исключен Тукаевский район. Не имеющий районного центра, он сначала был включен в программу, но потом при объективном рассмотрении финансовых затрат все же был оставлен на перспективу.