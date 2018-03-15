Заслуженный работник СМИ РТ: Журналист должен быть осторожным в высказываниях

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Профессиональный журналист должен быть осторожным в своих высказываниях. Об этом заявила 15 марта в интервью ИА «Татар-информ» заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ Роза Газалиева в Казанском Кремле после церемонии награждения государственными наградами.

Почетное звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ» Розе Газалиевой присвоил Президент РТ Рустам Минниханов. Торжественная церемония награждения государственными наградами Российской Федерации и Республики Татарстан прошла в Казани. Было вручено 46 орденов, медалей, благодарностей, а также знаков и удостоверений о присвоении звания заслуженного работника какой-либо отрасли.

«Сегодня я испытываю такое же ощущение, когда с утра на работе нужно ехать на съемку, и ты не знаешь, как там все сложится. Каждый день в журналистике ты узнаешь что-то новое», — поделилась впечатлениями после награждения журналистка.

Роза Газалиева имеет образование агронома. В журналистику она пришла в 1977 году, начинала карьеру на радио ПАО «КАМАЗ». Тогда это было единственное радио в Набережных Челнах, которое слушал весь город. Потом ее перевели на телевидение «КАМАЗа». В 2000 году собеседница ИА «Татар-информ» перешла на работу в телекомпанию «Эфир» в Набережных Челнах, где до пенсии проработала корреспондентом и продюсером.

«Считаю, что журналист должен быть очень осторожным в своих высказываниях. Материал нужно сделать таким, чтобы его читали, слушали и смотрели от начала и до конца», — заключила обладательница государственной награды РТ.

В настоящее время Роза Газалиева занимается воспитанием многочисленных внуков.