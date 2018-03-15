Президент РТ вручил государственные награды 46 выдающимся жителям Татарстана

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан вручил сегодня 46 жителям республики Президент РТ Рустам Минниханов. Торжественная церемония награждения прошла в Казанском Кремле.

«Республика Татарстан – один из ведущих регионов страны. Нашим конкурентным преимуществом является общественно-политическая стабильность. Каждый из вас внес весомый вклад в успешное развитие республики. Хочу вам выразить слова искренней признательности за преданность делу и высокие профессиональные достижения, пожелать здоровья, счастья и благополучия», –сказал Рустам Минниханов на церемонии награждения.

В числе награжденных – специалисты и руководители татарстанских предприятий, сотрудники правоохранительных органов, тренеры, медработники, артисты, руководители районов, учителя и ученые. Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени вручен академику РАН, научному руководителю Казанского физико-технического института имени Е. К. Завойского Кеву Салихову.

«Спасибо за положительную оценку моей работы и научного творчества. Я с детства стараюсь делать свою работу хорошо, чтобы она доставляла радость мне и другим людям. Я уже три года с увлечением занимаюсь проектом по борьбе с засухой и проблемой создания квантового компьютера на новой элементной базе», – сказал ученый.

Доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН, ведущий специалист в области изучения динамики спиновых систем в парамагнетиках, томографии и нанолитографии поблагодарил Президента РТ за поддержку ученых и науки в республике. Кев Салихов считает, что государственные награды являются стимулом работать еще лучше на благо Татарстана.

Благодарность Президента РФ сегодня объявлена заведующему кафедрой Казанского государственного медицинского университета Анасу Гильманову.

«Многие научные разработки моей кафедры реализованы в практическом здравоохранении. К примеру, это платные медицинские услуги, которые мы начали вводить еще в 2001 году. За моими плечами десятки лет практической работы и научной деятельности», – рассказал Анас Гильманов в интервью ИА «Татар-информ».

Анас Гильманов закончил Казанский государственный медицинский институт им. С. В. Курашова по специальности «Санитария». Прошел трудовой путь от медбрата госпиталя и фельдшера Станции скорой медицинской помощи до заместителя министра здравоохранения РТ. Преподавательскую работу начал в 1991 году. Все эти годы он принимал активное участие в модернизации и реформировании российского здравоохранения и медицинского образования, внедрении передового международного опыта в медицине.

«Я начинал работать медбратом в Каменке, в госпитале ветеранов войны, в 1976 году. Сейчас занимаюсь профессиональной подготовкой студентов, педагогов и научных работников. Считаю, что все специалисты органов здравоохранения должны проводить качественную работу, ориентированную на пациента. Считаю, что поликлиники для удобства населения должны работать в выходные и праздничные дни», – отметил эксперт.

Научные работы Анаса Гильманова обосновали возможность перехода на новую модель оплаты медицинских услуг в сфере здравоохранения, что сегодня активно внедряется в России. Являясь автором более 230 научных работ, научным руководителем и консультантом 15 докторских и кандидатских диссертаций, он внес огромный вклад в развитие системы здравоохранения и медицинского страхования.

Почетного звания «Заслуженный машиностроитель РФ» удостоен слесарь-инструментальщик АО «КМПО» Николай Филиппов. Вся семья жителя Казани – он сам, две дочери, сын, супруга и даже сноха – являются сотрудниками КМПО. Одна из дочерей недавно сменила место работы, супруга вышла на пенсию, а остальные продолжают трудиться на предприятии и по сей день.

«Мне нравится моя работа. Я делаю приспособления и приборы для изготовления турбинных лопаток. Они нужны для авиационных двигателей и применимы для газоперекачки. Т. е. используются в машиностроении и авиационной промышленности. У меня есть четыре внука, и я надеюсь, что они, когда вырастут, продолжат семейную трудовую династию», – сказал Николай Филиппов в интервью ИА «Татар-информ».

Заслуженным деятелем искусств РТ стала президент Татарстанской общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова. Звание заслуженного работника печати и массовых коммуникаций РТ получила ветеран отрасли Роза Газалиева. Всего было вручено 46 орденов, медалей, благодарностей, а также знаков и удостоверений о присвоении звания заслуженного работника различных отраслей.