Манафорта обвинили в «продаже Америки русским»

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Протестующий у здания суда в Александрии, где рассматривалось дело бывшего руководителя предвыборного штаба Президента США Дональда Трампа – Пола Манафорта, – обвинил его в «продаже Америки русским». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на NBC.

Манафорт шел после заседания, на котором он настаивал на своей невиновности и суде присяжных, в это время протестующий мужчина бросил в него российский флаг со словами: «Вот твой флаг. Флаг России». Также он несколько раз выкрикнул слово «предатель».

Манафорту может грозить до 80 лет тюрьмы. Его обвиняют по 12 статьям, в том числе в сговоре против США и сговоре с целью отмывания средств.