(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Количество погибших от угарного газа в Подмосковье выросло до шести человек, сообщает РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в поселке Красный Электрик произошла трагедия. В одном из домов поселка были обнаружены тела матери и трех несовершеннолетних детей – трех, шести и одиннадцати лет. Предварительная причина гибели людей – отравление угарным газом.

В ходе осмотра дома в квартире этажом выше спасатели обнаружили еще двоих погибших – 63-летнюю женщину и ее 44-летнего сына. По предварительной версии, их смерть наступила также в результате отравления угарным газом.

СУ СК России по региону возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть шести человек.



