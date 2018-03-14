(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Подмосковье от отравления угарным газом погибли женщина и трое детей, сообщает «Российская газета».

Трагедия произошла в поселке Красный Электрик в Подмосковье.

В полицию обратились взволнованные родственники семьи. Они сообщили, что женщина не выходит на связь.

Полицейские выехали по месту жительства пропавшей. В квартире были обнаружены тела четырех человек – женщины и трех несовершеннолетних детей (трех, шести и одиннадцати лет).

По предварительной версии, семья отравилась угарным газом. В квартире были включены конфорки на газовой плите. Видимо, женщина пыталась просушить развешенное белье или согреться.

По факту случившегося следователями начата проверка.

