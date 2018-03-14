Камера видеорегистратора зафиксировала момент столкновения «Хендай» и «Джили» на Проспекте Победы

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В социальной сети появилась видеозапись столкновения «Хендай» и «Джили» на Проспекте Победы в Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером недалеко от Агропромышленного парка в Казани произошло серьезное ДТП. Его участниками стали две легковушки – «Хендай» и «Джили».

На кадрах с видеореистратора видно, как китайская легковушка, включив поворотник, пытается перестроиться в левый ряд. Внезапно в нее сзади на большой скорости врезается «Хендай». От удара «Джили» выбрасывает на дорожное ограждение.

По сообщениям очевидцев, в результате аварии пострадала 31-летняя женщина (водитель одной из машин).

Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Причины ДТП предстоит выяснить инспекторам ГИБДД.