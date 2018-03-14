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В сети появилось видео серьёзной аварии в Советском районе Казани

14 марта 2018, 08:40

В сети появилось видео серьёзной аварии в Советском районе Казани Авария произошла на проспекте Победы в темное время суток.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Советском районе Казани столкнулись «Хендэ» и «Джили», сообщили пользователи социальных сетей.

ДТП произошло вечером неподалеку от Агропромышленного парка в темное время суток. Одному из очевицев удалось запечатлеть на камеру видеорегистратора последствия аварии.

На кадрах видно, как один из автомобилей вытолкнул другой с дороги и буквально насадил на металлическое ограждение.

По данным городской Госавтоинспекции, в резульате аварии с травмами была госпитализирована 31-летняя женщина-водитель одной из машин.  

Причины ДТП уточняются.


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