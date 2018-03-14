Казанские астрономы скорбят по ушедшему из жизни создателю теории черных дыр

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Ушедший из жизни английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг был наиболее достоин Нобелевской премии среди ученых-современников. Об этом в скорбном посте, размещенном в одной из социальных сетей, написал, узнав о смерти великого исследователя, казанский астрофизик, доцент Астрономической обсерватории имени В. Энгельгардта Института физики К(П)ФУ Алмаз Галеев.

«Ушел из жизни величайший физик-теоретик, космолог и популяризатор астрономии Стивен Хокинг – создатель современной теории черных дыр. Я так надеялся, что ему дадут Нобелевскую премию – он был самым достойным этого звания среди современных ученых... Его тяжелая жизнь и научная деятельность, несомненно, останутся в памяти профессиональных астрономов и физиков», – констатировал астроном.

Ранее о том, что Хокинг скончался на 77-м году жизни, сообщили британские СМИ.

Стивен Хокинг с 1963 года жил и плодотворно работал, несмотря на поставленный ему диагноз «боковой амиотрофический склероз». Продолжая не только бороться за жизнь, но и заниматься наукой, он преподавал и выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи. Кроме того, ученый дважды был женат и стал отцом троих детей.