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Происшествия

Скончался британский физик Стивен Хокинг

14 марта 2018, 07:15

Полностью парализованный Хокинг активно занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя семьи.

Хокинг — физик-теоретик, который занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, постоянно расширяется.

В 1963 году 22-летнему Хокингу поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Тогда ему предрекали ближайшую смерть, но он продолжил заниматься наукой, дважды женился и стал отцом троих детей. 

Полностью парализованный ученый активно занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.


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