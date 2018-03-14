Скончался британский физик Стивен Хокинг

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя семьи.

Хокинг — физик-теоретик, который занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, постоянно расширяется.

В 1963 году 22-летнему Хокингу поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Тогда ему предрекали ближайшую смерть, но он продолжил заниматься наукой, дважды женился и стал отцом троих детей.

Полностью парализованный ученый активно занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.