В Сети обсуждают располневшего Сергея Жигунова

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Поклонники обсуждают в Сети внешность режиссера, продюсера и актера Сергея Жигунова. Причиной стала фотография, которую «гардемарин» выложил в своем Instagram.



На фото невозможно не заметить, что актер значительно набрал вес. Некоторые посоветовали ему заняться спортом, другие – сыграть роль Карлсона.



Поклонники поспешили утешить актера: «Отлично выглядит. Лицо еще моложе, чем раньше», «Даже лучше стал! Прекрасно выглядите, Сергей», «Ну, завидуют люди. Что поделать! Они бы еще ясельные фотки выкладывали и сравнивали бы. Пусть свои поместят рядом с вашими», – посоветовали фолловеры.



Жигунов поблагодарил комментаторов за положительные оценки.



Самыми известными работами 55-летнего Жигунова являются роли Александра Белова из «Гардемаринов» и Шаталина из «Моей прекрасной няни».

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