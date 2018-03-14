Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

КВЗ в текущем году планирует выпустить 45 «Ансатов»

14 марта 2018, 12:40 , Фото: tatarstan.ru

КВЗ в текущем году планирует выпустить 45 «Ансатов» Холдинг «Вертолеты России» намерен увеличить продажи вертолетов казанского производства.
Холдинг «Вертолеты России» намерен получить зарубежный сертификат для вертолета «Ансат»
КВЗ передал первый медицинский «Ансат» по новому контракту ГТЛК
Мексика к 2020 году может купить до 15 вертолетов «Ансат»
КВЗ передал «Русским вертолетным системам» вертолет «Ансат» для оказания медицинской помощи
Вертолет «Ансат» с медицинским модулем презентовали на конференции «Биотехмед-2016» в Геленджике

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Казанский вертолетный завод в 2018 году планирует выпустить 45 вертолетов «Ансат». Об этом сегодня на встрече с трудовым коллективом КВЗ сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Руководитель холдинга отметил, что вертолет Ми-8 (Ми-17) занимает не очень большой объем в государственной программе вооружения. «Поэтому, конечно, мы основной упор делаем сегодня на развитие нового вертолета Ми-38 и вертолета "Ансат"», – пояснил он.

«Если посмотреть динамику, то в прошлом году у нас было выпущено с вами семь "Ансатов", в этом году у нас в плане стоят 45 машин. И мы, конечно, надеемся на то, что объем продаж мы будем увеличивать», – подчеркнул Богинский. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter