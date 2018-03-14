КВЗ в текущем году планирует выпустить 45 «Ансатов»

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Казанский вертолетный завод в 2018 году планирует выпустить 45 вертолетов «Ансат». Об этом сегодня на встрече с трудовым коллективом КВЗ сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Руководитель холдинга отметил, что вертолет Ми-8 (Ми-17) занимает не очень большой объем в государственной программе вооружения. «Поэтому, конечно, мы основной упор делаем сегодня на развитие нового вертолета Ми-38 и вертолета "Ансат"», – пояснил он.

«Если посмотреть динамику, то в прошлом году у нас было выпущено с вами семь "Ансатов", в этом году у нас в плане стоят 45 машин. И мы, конечно, надеемся на то, что объем продаж мы будем увеличивать», – подчеркнул Богинский.