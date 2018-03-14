КВЗ передал первый медицинский «Ансат» по новому контракту ГТЛК

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Казанский вертолетный завод передал сегодня первый медицинский вертолет «Ансат» по новому контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией. В первой половине 2018 года КВЗ планирует передать заказчику еще 11 машин.

В прошлом году КВЗ передал ГТЛК шесть вертолетов «Ансат» в медицинской модификации. В этом году объем заказа вырос до 12 машин. В общей сложности холдинг «Вертолеты России» планирует поставить ГТЛК 31 вертолет различных типов.

«Мы понимаем, что программа очень востребована и вертолет очень востребован в регионах. Мы эту работу не останавливали, и сегодня мы передаем первый "Ансат". Наша задача – 31 вертолет передать в первом полугодии текущего года», – сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский журналистам.

В церемонии передачи вертолета также приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, заместитель генерального директора по авиации ПАО «ГТЛК» Антон Королев и другие.