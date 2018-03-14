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Игроки «Ак Барса» и УНИКСа проведут зарядку для казанских школьников

14 марта 2018, 11:21 , Фото: Ильнар Тухбатов

Игроки «Ак Барса» и УНИКСа проведут зарядку для казанских школьников В столице Татарстана стартовал проект «VIP-зарядка», в рамках которого спортивные селебрити будут встречаться с учащимися школ.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игроки хоккейного «Ак Барса» и баскетбольного УНИКСа станут участниками проекта «VIP-зарядка» и встретятся с учениками казанских школ. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила руководитель благотворительной организации «Новый век» Лилия Таишева.

Первая встреча проекта «VIP-зарядка» прошла сегодня, 14 марта, в лицее № 116 – в гости к школьникам пожаловал двукратный призер Олимпийских игр, депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров.

«Помимо 116-го лицея в проекте примут участие еще пять школ. 21 марта мы планируем поход в 177-ю гимназию. Туда у нас идет Вадим Янгиров – настоящий пример здорового образа жизни, директор Казанского марафона. Также у нас есть согласие от капитана баскетбольного клуба УНИКС, если согласие от известного бодибилдера Никиты Комарова. Хоккейный клуб "Ак Барс" подтвердил, что ближе к концу апреля они нам дадут одного из своих известных игроков, который также придет в школу и проведет зарядку», – подчеркнула Таишева.


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